EUA: Departamento do tesouro e BC de Taiwan firmam acordo sobre câmbio

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos e o Banco Central de Taiwan firmaram acordos sobre diretrizes para a taxa de câmbio e sistema monetário internacional a fim de "impedir o ajuste efetivo da balança de pagamentos ou obter uma vantagem competitiva injusta".

Entre os acordos bilaterais, está a exigência de que quaisquer medidas macroprudenciais e/ou de fluxo de capital não tenham como alvo as taxas de câmbio com objetivos competitivos. O acordo prevê ainda que veículos de investimentos públicos, como fundos de pensão que investem no exterior para fins de retorno ajustado ao risco, também não sejam atingidos por essas medidas.