'É hora de remover tarifas sobre produtos não fabricados nos EUA', diz Greer

O representante Comercial dos Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, afirmou nesta sexta-feita, 14, que "é hora de remover algumas tarifas sobre produtos" que não são fabricados no país, incluindo itens como café, banana e cacau. Em entrevista à CNBC, Greer disse que a remoção trará benefícios mútuos para os países que produzem esses produtos e que espera como resultado que preços mais baixos sejam repassados aos consumidores americanos, embora tenha enfatizado que a tendência geral de alta preços "não tem sido por causa das tarifas".

Greer afirmou ainda que a Suíça terá uma alíquota tarifária de 15%, semelhante à da União Europeia (UE). A tarifa imposta por Washington ao país atualmente é de 39%. "Publicaremos os detalhes sobre acordo com Suíça no site da Casa Branca hoje", acrescentou. Além de produtos de manufatura, o acordo com a Suíça incluirá produtos farmacêuticos, fundição de ouro e equipamentos ferroviários, disse Greer.

