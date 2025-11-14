Dólar fecha próximo à estabilidade, mas recua 0,72% na semana

O dólar encerrou esta sexta-feira, 14, ao redor da estabilidade, abaixo de R$ 5,30 pelo quarto pregão consecutivo. Operadores afirmam que houve pouco apetite por negócios, com a formação da taxa de câmbio refletindo forças opostas. De um lado, a alta de mais de 2% do petróleo e provável fluxo externo para a bolsa doméstica jogavam o dólar para baixo. Na ponta oposta, o avanço das taxas dos Treasuries e da moeda americana em relação a divisas fortes contribuía para minar o apetite por divisas emergentes. Na abertura do pregão, o dólar até ensaiou um movimento mais forte de alta, ultrapassando a barreira de R$ 5,30 para registrar máxima a R$ 5,3169. A febre compradora durou pouco e a divisa passou a recuar em relação ao real no fim da manhã, tocando mínima no início da tarde, a R$ 5,2735, em sintonia com máximas do Ibovespa, que superou hoje a linha dos 158 mil pontos.

Após rondar a estabilidade nas últimas horas de negócios, o dólar à vista fechou cotado a R$ 5,2973 (-0,02%), ainda nos menores níveis desde junho de 2024. A moeda americana terminou a semana com perdas de 0,72% em relação ao real, o que leva a desvalorização nas duas primeiras semanas de novembro a 1,54%, após alta de 1,08% em outubro. No ano, a baixa é de 14,29%. O gestor de fundos multimercados da AZ Quest, Eduardo Aun, observa que o real apresentou, na última semana, comportamento similar a de seus principais pares, como dólar australiano, rand sul-africano e os pesos mexicano, chileno e colombiano. "Em termos nominais, o desempenho do real tem sido parecido com seus pares também nos últimos meses. Não há nenhum fator idiossincrático. É claro que, considerando o 'carrego', o retorno total do real foi mais elevado que dos pares", afirma Aun, para quem os ativos domésticos se beneficiaram de um movimento global de rotação de carteiras favorável a emergentes. No exterior, o índice DXY - que mede o comportamento do dólar em relação a uma cesta de seis moedas fortes - apresentou leve alta e rondava os 99,300 pontos no fim da tarde. Na semana, contudo, o Dollar Index recua cerca de 0,25%, levando a queda no mês a 0,40%. No ano, as perdas são de 8,47%.