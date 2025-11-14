Coreia do Sul expandirá apoio para indústria automobilística afetada por tarifas dos EUA

A Coreia do Sul planeja expandir o apoio político para sua indústria automobilística, após um acordo comercial firmado entre Seul e Washington. O país asiático está planejando mais de 15 trilhões de won sul-coreanos, equivalentes a US$ 10,2 bilhões, em medidas de apoio para fabricantes domésticos de carros e peças automotivas. Isso inclui novos programas de empréstimos e cotas tarifárias para matérias-primas usadas na fabricação, disse o gabinete do primeiro-ministro nesta sexta-feira, 14.

A Coreia do Sul e os EUA concordaram no final de outubro com uma redução de 15% na taxa sobre o setor automotivo coreano, que enfrenta desafios como a concorrência em tecnologia de direção autônoma e a necessidade de diversificar seus mercados no exterior, disse o gabinete do primeiro-ministro. "Mesmo com a redução das tarifas para 15%, há preocupações de que isso ainda colocará um fardo sobre as empresas exportadoras", acrescentou o governo.