Com desemprego menor,Ceará ainda enfrenta informalidade elevada

A taxa de desocupação do Ceará caiu para 6,4% no terceiro trimestre de 2025, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), divulgada nesta sexta-feira, 14, pelo IBGE.

O índice recuou 0,2 ponto percentual em relação ao trimestre anterior (6,6%) e 0,3 ponto frente ao mesmo período de 2024 (6,7%).



No total, 257 mil pessoas estavam desempregadas no Estado, 2% a menos que há um ano. A queda, ainda que moderada, mantém a trajetória de melhoria iniciada no começo do ano.



Ceará segue entre os estados com menores taxas do Nordeste



O Estado continua com uma das taxas mais baixas de desocupação do Nordeste, região que historicamente registra os indicadores mais altos do país. Embora ainda esteja acima das taxas observadas no Sul e Sudeste, o Ceará se mantém em posição mais favorável do que a maior parte dos vizinhos nordestinos.



Informalidade continua alta e atinge 51,1% dos trabalhadores



Mesmo com a redução do desemprego, a informalidade segue como marca forte do mercado de trabalho cearense. No trimestre, 51,1% da população ocupada trabalhava sem carteira assinada, por conta própria sem CNPJ ou em outras formas informais, um contingente de 1,9 milhão de pessoas.

