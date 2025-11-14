China: vice-ministro convida empresas dos EUA para maiores investimentos e cita força econômica

O vice-ministro das Finanças da China, Liao Min, convidou as empresas americanas a aprofundarem seus investimentos no país, compartilharem oportunidades de desenvolvimento e continuarem a contribuir para o desenvolvimento estável e saudável das relações econômicas e comerciais sino-americanas, segundo documento oficial publicado nesta sexta-feira, 14.

A declaração acontece após Liao realizar reuniões separadas em Pequim com o economista-chefe do Citigroup, Nathan Sheetz, e com o co-CEO do KKR Investment Group, Pei Rongfan. Nos encontros, foram trocadas opiniões sobre a situação macroeconômica entre a China e os EUA, assim como as relações econômicas e comerciais sino-americanas e o desenvolvimento do mercado de capitais chinês.