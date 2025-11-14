Bolsas de NY fecham sem direção única com recuperação de tecnos e dúvidas pós-shutdown

O Dow Jones teve queda de 0,65%, aos 47.147,48 pontos, com ganhos de 0,34% na semana. Já o S&P 500 encerrou em queda de 0,05%, aos 6.734,11 pontos, registrando avanço semanal de 0,08%. O Nasdaq subiu 0,13%, aos 22.900,59 pontos, mas caiu 0,45% na semana.

As bolsas de Nova York encerraram a sessão desta sexta-feira, 14, sem direção única, com baixa mais acentuada do Dow Jones e movimentos mais sustentados no S&P 500 e Nasdaq, após recuperação do setor de tecnologia. Contínuas incertezas acerca da publicação de dados econômicos seguem como limitadores para posicionamentos dos investidores.

Espelhando os movimentos da quinta, os índices começaram o dia em baixa, em renovada deterioração do apetite por risco com temores sobre os múltiplos exagerados das empresas de tecnologia e incertezas pós-shutdown. Ainda sem a divulgação de dados econômicos atrasados, juntamente com falas moderadas de dirigentes do Federal Reserve (Fed), cresceu a aposta em uma manutenção nos juros no mês de dezembro, segundo o CME Group.

A Mícron teve uma forte alta à medida que traders começaram a circular, nas redes sociais, notícias sobre aumentos na demanda - e nos preços - de chips de memória. As ações da empresa, que registraram ganhos de 4,17%, também foram avaliadas como "excelentes escolhas" pelo Morgan Stanley em relatório divulgado na quinta.

A mudança inspirou recuperação nas demais techs, com a Nvidia (+1,77%), Oracle (+2,43%), Tesla (+0,59%), Microsoft (+1,37%) e IBM (+0,27%) registrando ganhos.

Já a Applied Materials avançou 1,25% após divulgar resultados acima das expectativas, enquanto as ADRs da Alibaba tiveram queda de 3,78% após a imprensa internacional divulgar que a chinesa fornece apoio tecnológico para ações militares da China contra os Estados Unidos.