Bolsas da Ásia fecham em baixa após tombo em Wall Street e dados fracos da China

São Paulo, 14/11/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em queda expressiva nesta sexta-feira, acompanhando um tombo em Wall Street, à medida que ações ligadas à inteligência artificial (IA) seguem recuando em meio a temores de que seus preços tenham subido demais. Dados que apontam para uma desaceleração mais acentuada da economia chinesa também pesaram sobre os negócios.

Liderando o movimento na região, o índice sul-coreano Kospi caiu 3,81% em Seul, a 4.011,57 pontos, pressionado pelas fabricantes de chips Samsung Electronics (-5,45%) e SK Hynix (-8,50%).

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei recuou 1,77% em Tóquio, a 50.376,53 pontos, o Hang Seng cedeu 1,85% em Hong Kong, a 26.572,46 pontos, e o Taiex registrou baixa de 1,81% em Taiwan, a 27.397,50 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto apresentou queda de 0,97%, a 3.990,49 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto, de 1,36%, a 2.511,55 pontos.

Ontem, as bolsas de Nova York encerraram o pregão com fortes perdas, principalmente no setor de tecnologia, diante de temores persistentes de que papéis relacionados à IA tenham se valorizado excessivamente.