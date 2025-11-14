BNDES/Mercadante: Já aprovamos R$ 7,6 bi no Brasil Soberano em 535 operações

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, e o diretor Financeiro e de Mercado de Capitais, Alexandre Abreu, enfatizaram que o quarto trimestre deve trazer valores "mais robustos" em aprovações de crédito. As aprovações de novas operações de crédito se mantiveram estáveis nos primeiros nove meses de 2025, somando R$ 139,2 bilhões (alta de 111% sobre 2022).

"O tarifaço trouxe uma insegurança para decisão de investimentos, mas o Brasil Soberano amenizou parte disso", sustentaram. O volume de consultas por crédito, por sua vez, atingiu R$ 266,5 bilhões, correspondendo ao aumento de 3% em relação aos nove primeiros meses de 2024.