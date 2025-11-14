ANP: Gasolina e diesel S-10 fecham semana em ligeira queda

A gasolina e o diesel S-10 fecharam a segunda semana de novembro em ligeira queda de 0,16%, na comparação com a semana anterior, enquanto o gás de cozinha permaneceu estável na mesma base de comparação. Os dados fazem parte do Levantamento de Preços de Combustíveis da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

A gasolina fechou a semana cotada ao preço médio de R$ 6,16/l, sendo a mais cara entre as capitais encontrada em São Paulo, a R$ 7,99/l. Já o diesel registrou preço médio nacional de R$ 6,06/l, chegando a custar R$ 8,29/l na mesma cidade.