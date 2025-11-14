Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Alckmin lança consulta sobre estratégia nacional de descarbonização no dia 17, na COP30

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, vai lançar na próxima segunda-feira, 17, às 11h15, a consulta pública sobre a Estratégia Nacional de Descarbonização Industrial (ENDI), durante a COP30, em Belém (PA).

Também na conferência, o vice-presidente participa, às 10h, da abertura da Sessão de Alto Nível Ministerial, com ministros e outras autoridades nacionais. Às 13h30, ele tem uma reunião fechada com industriais para debater caminhos da descarbonização. Às 17h45, participa do lançado do programa Coopera+Amazônia, e discursa em um painel.

