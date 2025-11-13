Yduqs: lucro líquido cai 35,5% no 3tri25 ante 3tri24, para R$ 97,9 milhões

A Yduqs obteve lucro líquido de R$ 97,9 milhões no terceiro trimestre deste ano, queda de 35,5% em relação ao mesmo período de 2024. Com ajustes, o lucro foi de R$ 154,5 milhões, queda de 18,0% na base anual de comparação.

O Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, da sigla em inglês) ficou em R$ 462,1 milhões, alta de 0,9% ante o mesmo período de 2024. Já o Ebitda ajustado ficou em R$ 507,7 milhões, aumento de 5,8% em relação ao mesmo intervalo do ano passado.