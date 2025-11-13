Walt Disney supera com lucro de US$ 1,31 bilhão, mas receita fica aquém do esperado

A Walt Disney teve lucro líquido de US$ 1,31 bilhão no seu quarto trimestre fiscal (encerrado em 27 de setembro), maior do que o ganho de US$ 460 milhões apurado no período equivalente do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 13.

Com ajustes, a gigante de entretenimento norte-americana garantiu lucro por ação de US$ 1,11 no trimestre, superando a projeção de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,05 por ação.