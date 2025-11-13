Vendas do comércio recuam 0,3% em setembro, com queda em seis das oito atividades

As vendas do comércio varejista caíram 0,3% em setembro ante agosto, na série com ajuste sazonal, informou nesta quinta-feira, 13, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na comparação com setembro de 2024, sem ajuste sazonal, as vendas do varejo tiveram alta de 0,8% em setembro. As vendas do varejo restrito acumularam crescimento de 1,5% no ano, que tem como base de comparação o mesmo período do ano anterior. No acumulado em 12 meses, houve alta de 2,1%, ante avanço de 2,2% até agosto.

Quanto ao varejo ampliado, que inclui as atividades de material de construção, de veículos e de atacado alimentício, as vendas subiram 0,2% em setembro ante agosto, na série com ajuste sazonal. Na comparação com setembro de 2024, sem ajuste, as vendas do varejo ampliado tiveram alta de 1,1% em setembro. As vendas do comércio varejista ampliado acumularam recuo de 0,3% no ano. No acumulado em 12 meses, houve alta de 0,7%, ante avanço de 0,7% até agosto. Queda em 6 das 8 atividades Seis das oito atividades que integram o comércio varejista registraram perdas nas vendas em setembro ante agosto, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Comércio.

Os Combustíveis e lubrificantes recuaram 0,9%, enquanto os Hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo caíram 0,2%. Houve recuo de 1,2% de Tecidos, vestuário e calçados e queda de 0,5% de Móveis e eletrodomésticos. Os Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria registraram avanço de 1,3% em setembro. Livros, jornais, revistas e papelaria caíram 1,6%. Nos Equipamentos e material para escritório informática e comunicação houve recuo de 0,9%, e em Outros artigos de uso pessoal e doméstico houve alta de 0,5%.

No comércio varejista ampliado, o segmento de Veículos, motos, partes e peças registrou recuo de 0,8%, enquanto Material de construção caiu 0,1%. Com a reformulação periódica da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), o desempenho do varejo ampliado com ajuste sazonal inclui os dados do atacado alimentício, nova atividade investigada. No entanto, ainda não há divulgação de dados individuais para o atacado de produtos alimentícios na série com ajuste sazonal. O IBGE explica que é necessário ter uma série histórica mais longa para ter uma base de dados consistente para as divulgações ajustadas sazonalmente. Comparação anual

Quatro das oito atividades que integram o comércio varejista registraram ganhos nas vendas em setembro ante setembro de 2024. Os Combustíveis e lubrificantes recuaram 0,8%, enquanto os Hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo caíram 0,6%. Houve recuo de 1,6% de Tecidos, vestuário e calçados e alta de 7,5% de Móveis e eletrodomésticos. Os Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria registraram avanço de 5,0% em setembro. Livros, jornais, revistas e papelaria caíram 2,1%. Nos Equipamentos e material para escritório informática e comunicação houve avanço de 5,8%, e em Outros artigos de uso pessoal e doméstico houve alta de 2,8%.