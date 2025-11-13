Taxa de desemprego nos países da OCDE fica estáveL na maior parte do grupo em setembro

A taxa de desemprego ficou estável em 24 de 32 países integrantes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) em setembro ante agosto, segundo relatório divulgado pela OCDE nesta quinta-feira, 13.

Coreia do Sul, Japão, México, República Tcheca e Israel registraram taxas de 3% ou inferior em setembro. A sul-coreana, particularmente, atingiu a mínima histórica de 2,5%, detalhou a OCDE.