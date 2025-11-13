Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Taxa de desemprego nos países da OCDE fica estáveL na maior parte do grupo em setembro

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

A taxa de desemprego ficou estável em 24 de 32 países integrantes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) em setembro ante agosto, segundo relatório divulgado pela OCDE nesta quinta-feira, 13.

Coreia do Sul, Japão, México, República Tcheca e Israel registraram taxas de 3% ou inferior em setembro. A sul-coreana, particularmente, atingiu a mínima histórica de 2,5%, detalhou a OCDE.

A Espanha, por sua vez, foi a única a divulgar taxa de dois dígitos, de 10,5%.

Como vários países ainda não publicaram dados de desemprego referentes a setembro, as taxas médias da OCDE e do G7 seguem indisponíveis.

