Safra 2026 alcançará 332,7 milhões de toneladas e será 3,7% menor que a de 2025, diz IBGE

A safra agrícola de 2026 deve totalizar 332,7 milhões de toneladas, uma queda de 3,7% em relação a 2025. O resultado equivale a 12,9 milhões de toneladas a menos. Os dados são do primeiro Prognóstico da Safra Agrícola divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Já a safra de 2025 alcançará um recorde de 345,6 milhões de toneladas, 52,9 milhões de toneladas a mais que o desempenho de 2024, um aumento de 18,1%, segundo os dados do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola de setembro.

Em relação ao levantamento de setembro, houve um aumento de 1,1% na estimativa, o equivalente a 3,7 milhões de toneladas a mais. Área a ser colhida De acordo com o IBGE, a área a ser colhida na safra agrícola de 2025 deve totalizar 81,5 milhões de hectares, 2,4 milhões de hectares a mais que o desempenho de 2024, um aumento de 3,1%. Em relação ao levantamento de setembro, houve uma alta de 63,8 mil hectares na estimativa da área colhida, elevação de 0,1%.