Qualicorp: lucro líquido soma R$ 19,7 Mi no 3tri25, alta de 11,9% em relação ao 3tri24

O Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, da sigla em inglês) ficou em R$ 144,2 milhões, diminuição de 6,8% em relação ao mesmo período do ano passado.

A operadora de planos de saúde Qualicorp teve lucro líquido ajustado de R$ 19,7 milhões no terceiro trimestre deste ano, alta de 11,9% em relação ao mesmo período de 2024.

De julho a setembro, a receita líquida da empresa totalizou R$ 372,6 milhões, queda de 5,3% na base anual.

A dívida líquida da Qualicorp fechou setembro em R$ 881,2 milhões, queda de 13,8% em comparação com o apurado um ano antes. A alavancagem medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda ajustado, ficou em 1,53 vez, queda de 0,09 vez em relação ao fechamento do terceiro trimestre de 2024.

No terceiro trimestre de 2025, a carteira administrada era de 570,5 mil vidas, uma redução de 12,6% em relação ao mesmo período de 2024. O movimento é explicado pelo impacto dos reajustes concentrados no período, embora a empresa destaque que o churn foi o menor para um terceiro trimestre desde 2020, indicando maior resiliência da base.

Já o portfólio core ad Qualicorp ficou em 860,2 mil vidas, queda de 3,7% em relação a igual intervalo de 2024.