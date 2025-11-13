Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PIB do Reino Unido cresce 0,1% no 3º trimestre ante 2º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 0,1% no terceiro trimestre de 2025 ante os três meses anteriores, segundo dados preliminares divulgados nesta quinta-feira, 13, pelo ONS, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,2% no período.

Na comparação anual, o PIB britânico teve expansão de 1,3% entre julho e setembro. Neste caso, a projeção da FactSet era também de ganho maior, de 1,4%.

