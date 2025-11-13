Na China, vendas do "Dia dos Solteiros" crescem, mas consumo segue fraco, dizem analistas
As vendas do "Dia dos Solteiros", maior evento de compras online da China, registraram avanço neste ano, mas sem força suficiente para dissipar o pessimismo em torno do consumo doméstico. Segundo dados da Syntun, as plataformas de e-commerce chinesas somaram cerca de 1,70 trilhão de yuans (US$ 238,3 bilhões) durante o período promocional - alta de 14% em relação ao ano passado, resultado considerado modesto por analistas.
O evento, criado em 2009 e hoje estendido por um mês, perdeu parte do apelo nos últimos anos, em meio ao enfraquecimento da economia e à cautela dos consumidores. O Nomura destacou que a temporada de descontos foi mais longa que a anterior, o que ajudou a inflar o total de vendas.
A JD.com informou recorde em valor bruto de mercadorias e aumento de 40% no número de usuários que fizeram pedidos, enquanto a Alibaba, dona da Taobao e Tmall, ainda não divulgou os resultados finais.
A fraqueza da demanda acirrou a competição entre varejistas e pressionou margens no setor. Dados oficiais mostram que as vendas no varejo chinês cresceram apenas 3% em relação ao ano anterior, abaixo do ritmo de 4,5% registrado nos nove primeiros meses.
Economistas do Morgan Stanley alertam que uma recuperação mais consistente depende de melhorias no mercado imobiliário e no emprego. Apesar dos esforços de gigantes como Alibaba e JD.com para impulsionar novas frentes, como entregas rápidas, analistas avaliam que o consumo chinês deve continuar crescendo em ritmo lento. Fonte: Dow Jones Newswires.
Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado