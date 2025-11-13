McDonald’s abre 420 vagas para PCDs e neurodivergentes

McDonald’s abre 420 vagas para PCDs e neurodivergentesPrograma inclui acompanhamento especializado e reforça política de inclusão que já emprega mais de 2 mil pessoas com deficiência no País
O McDonald’s abriu 420 vagas afirmativas em todo o Brasil para pessoas com deficiência (PCDs) e neurodivergentes.
As oportunidades fazem parte de um programa que inclui acompanhamento profissional durante os primeiros meses de trabalho, garantindo uma adaptação mais acolhedora e segura aos novos colaboradores.
A iniciativa é realizada pela Arcos Dorados, operadora da marca no Brasil e em outros 21 países da América Latina e Caribe, em parceria com o Instituto Jô Clemente, referência nacional na inclusão de pessoas com deficiência intelectual, autismo e doenças raras.
Por meio da metodologia de Emprego Apoiado, cada novo funcionário recebe suporte especializado por até três meses, com possibilidade de extensão conforme a necessidade.
A maioria das vagas é para o cargo de atendente de restaurante, função que permite o primeiro emprego e o desenvolvimento de habilidades sociais e técnicas.
Não é exigida experiência prévia. Os interessados devem ter mais de 16 anos e ensino médio completo ou em andamento. As inscrições estão abertas no site trabalheconosco.mcdonalds.com.br.
Na ação, a Arcos Dorados destaca que já contratava pessoas com deficiência antes mesmo da criação da Lei de Cotas, de 1991. Atualmente, diz a empresa, mais de 2 mil colaboradores com deficiência trabalham em restaurantes do McDonald’s pelo país, em diferentes funções.
O programa “Inclusão Além da Cota” também garante adaptações de jornada, processos e trilhas de aprendizagem personalizadas para cada perfil.
“Queremos que nossos times reflitam a diversidade da sociedade brasileira e que cada colaborador possa se desenvolver a partir de suas individualidades”, afirma Fábio Sant’Anna, diretor de Gente, Diversidade e Inclusão da companhia.
Em Fortaleza, a trajetória de Tatiana Dantas ilustra o impacto dessas iniciativas. Ela começou como atendente e hoje atua como Embaixadora da Experiência do Cliente. “O Méqui me acolheu e me fez crescer”, resume.