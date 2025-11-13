McDonald’s abre 420 vagas para PCDs e neurodivergentes

As novas contratações fazem parte de uma iniciativa que inclui acompanhamento especializado durante os primeiros meses de trabalho, garantindo uma adaptação mais acolhedora e segura / Crédito: Carolina Lopes

A maioria das vagas é para o cargo de atendente de restaurante, função que permite o primeiro emprego e o desenvolvimento de habilidades sociais e técnicas.

Não é exigida experiência prévia. Os interessados devem ter mais de 16 anos e ensino médio completo ou em andamento. As inscrições estão abertas no site trabalheconosco.mcdonalds.com.br.

Na ação, a Arcos Dorados destaca que já contratava pessoas com deficiência antes mesmo da criação da Lei de Cotas, de 1991. Atualmente, diz a empresa, mais de 2 mil colaboradores com deficiência trabalham em restaurantes do McDonald’s pelo país, em diferentes funções.



O programa “Inclusão Além da Cota” também garante adaptações de jornada, processos e trilhas de aprendizagem personalizadas para cada perfil.

“Queremos que nossos times reflitam a diversidade da sociedade brasileira e que cada colaborador possa se desenvolver a partir de suas individualidades”, afirma Fábio Sant’Anna, diretor de Gente, Diversidade e Inclusão da companhia.

Com deficiência intelectual leve, Tatiana Dantas iniciou sua trajetória no Méqui como atendente e hoje é Embaixadora da Experiência do Cliente em Fortaleza Crédito: Carolina Lopes