Light registra lucro líquido de R$ 33 milhões no 3TRI25, diminuição anual de 79,3%

A Light registrou um lucro líquido de R$ 33 milhões no terceiro trimestre de 2025, montante que representa uma queda de 79,3% ante igual etapa de 2024. Já o lucro líquido ajustado ficou em R$ 134 milhões de julho a setembro, que equivale a uma redução anual de 41,8%.

Já o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, na sigla em inglês) ficou em R$ 494 milhões, valor 4,6% menor que o reportado no terceiro trimestre do ano passado. O Ebitda ajustado, por sua vez, fechou o trimestre em R$ 508 milhões, 15% menor que o de igual período de 2024.