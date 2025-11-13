Juros rondam estabilidade após varejo e antes de leilões de prefixados

Os juros futuros operavam ao redor da estabilidade em toda a curva nos primeiros negócios da manhã desta quinta-feira, 13, tendo o dólar em queda ante o real de um lado, e os rendimentos de Treasuries em alta, de outro, após o fim da paralisação do governo dos Estados Unidos. O mercado financeiro repercute os números das vendas no varejo restrito abaixo do esperado em setembro e as do ampliado, acima da mediana das estimativas, mas os curtos não mostram reação ao indicador.

A liquidez é bem reduzida. Logo mais o Tesouro faz leilões de LTN e NTN-F (11 horas).