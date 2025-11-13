Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fechamento do mercado financeiro

Fechamento do mercado financeiro

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -0,3%

Pontos: 157.162,43

Máxima de +0,44% : 158.319 pontos

Mínima de -0,71% : 156.509 pontos

Volume: R$ 29,07 bilhões

Variação em 2025: 30,66%

Variação no mês: 5,1%

Dow Jones: -1,65%

Pontos: 47.457,22

Nasdaq: -2,29%

Pontos: 22.870,36

Ibovespa Futuro: -0,35%

Pontos: 159.065

Máxima (pontos): 160.290

Mínima (pontos): 158.480

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 40,44

Variação: +0,4%

Petrobras PN

Preço: R$ 32,49

Variação: +0,43%

Bradesco PN

Preço: R$ 19,48

Variação: +0,21%

Ambev ON

Preço: R$ 13,63

Variação: +0,07%

Petrobras ON

Preço: R$ 34,66

Variação: +0,9%

Vale PNA

Preço: R$ 65,67

Variação: -0,14%

BRF SA ON

Preço: R$ 17,95

(22/9/2025)

Vale ON

Preço: R$ 65,67

Variação: -0,14%

Itausa PN

Preço: R$ 11,94

Variação: +0,59%

Global 40

Cotação: 703,438 centavos de dólar

Variação: -1,39%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,2978

Venda: R$ 5,2983

Variação: +0,1%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,40

Venda: R$ 5,50

Variação: -1,5%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,2814

Venda: R$ 5,2820

Variação: -0,12%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,2789

Venda: R$ 5,4670

Variação: -1,5%

- Dólar Futuro (janeiro)

Cotação: R$ 5,3085

Variação: -0,11%

- Euro

Compra: US$ 1,1633 (às 18h35)

Venda: US$ 1,1634 (às 18h35)

Variação: +0%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,1640

Venda: R$ 6,1650

Variação: +0,52%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,1462

Venda: R$ 6,3900

Variação: -0,71%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: 4.161,4 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: -1,30%

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar