Eztec tem lucro líquido de R$ 183,4 milhões no 3tri25, alta de 38,4% ante 3tri24

A incorporadora paulistana Eztec fechou o terceiro trimestre de 2025 com lucro líquido de R$ 183,4 milhões, montante 38,4% maior do que no mesmo período de 2024. O aumento do lucro tem relação com um ganho de eficiência nas obras entregues e alívio no custo das mercadorias, contribuindo para a melhora das margens. A companhia também vendeu sua participação na SPE AK14, que tinha um terreno adquirido em 2010 na zona sul de São Paulo. A transação contribuiu com R$ 21,8 milhões, bruto, para o resultado do trimestre.

O Ebit (lucro antes dos juros e imposto de renda) atingiu R$ 203,1 milhões, crescimento de 26,8% na mesma base de comparação anual. A receita líquida totalizou R$ 469,3 milhões, recuo de 2%, afetada por cancelamentos de vendas. As despesas operacionais totais da Eztec foram de R$ 45 milhões, subida de 14,0%. A companhia contou com um ganho de R$ 15,9 milhões na linha de 'outras receitas/despesas'. Já os custos das mercadorias vendidas (terrenos, obras, encargos e manutenção de estoques) deram um alívio. Eles somaram R$ 259,7 milhões, queda de 17,9%. "O desempenho reflete a combinação entre boa dinâmica comercial e ganhos de eficiência obtidos nas obras entregues no período que registraram economia", afirmou a administração. Embora esse efeito tenha sido pontual, a incorporadora disse ter condições de manter margens elevadas. Com isso, a margem bruta da Eztec atingiu 44,7%, um aumento de 10,7 pontos porcentuais na comparação anual. Já a margem líquida bateu em 39,1%, crescimento de 11,4 p.p.

A linha de equivalência patrimonial (que apura os resultados oriundos de empreendimentos feitos em sociedade com terceiros) gerou uma receita de R$ 9 milhões, recuo de 62%. O resultado financeiro (saldo entre receitas e despesas financeiras) gerou uma receita de R$ 38,4 milhões, que foi 4,1% maior na comparação anual. Em seu balanço, a Eztec reportou ainda geração de caixa de R$ 172,9 milhões no trimestre. A dívida líquida foi para R$ 164,9 milhões, baixa de 8,6% na comparação anual.

Operacional Pelo lado operacional, a Eztec teve aumento nas vendas de imóveis e queda nos lançamentos. As vendas líquidas foram de R$ 531,9 milhões no terceiro trimestre, alta de 6,2% em relação ao mesmo período do ano passado. A velocidade de vendas (medida pelo volume total comercializado em relação ao estoque) foi a 16,6%, alta de 1,4 ponto porcentual na comparação anual. A companhia lançou dois projetos no período, com valor geral de vendas (VGV) de R$ 475 milhões. Esse montante foi 31,6% menor do que no mesmo trimestre do ano passado. Um dos projetos foi o residencial de médio padrão Blue Marine, próximo ao aeroporto de Congonhas. O outro foi o Pop Osasco, no segmento econômico, 40% já vendido. No acumulado de 2025, os lançamentos da Eztec já chegaram a R$ 1,58 bilhão, o maior volume de lançamentos realizado pela companhia ao longo de nove meses.