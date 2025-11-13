EUA: acordos para diminuir barreiras não tarifárias com Equador, El Salvador e Guatemala

A Guatemala comprometeu-se a abordar uma ampla gama de barreiras não tarifárias que afetam o comércio em áreas prioritárias, incluindo a simplificação dos requisitos regulamentares e aprovações para as exportações dos EUA, incluindo produtos farmacêuticos e dispositivos médicos.

O governo do presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira, 13, acordos comerciais com a Argentina, Guatemala, Equador e El Salvador.

Já o Equador se comprometeu a reduzir ou eliminar tarifas de maquinário, produtos de saúde, produtos químicos, veículos automotores e certos produtos agrícolas. O Equador também pretende estabelecer cotas tarifárias para uma série de outros produtos agrícolas. Em troca, Washington deverá remover suas tarifas recíprocas sobre certas exportações qualificadas do Equador que não podem ser cultivadas, mineradas ou produzidas naturalmente nos EUA em quantidades suficientes.

El Salvador, por fim, deve abordar uma ampla gama de barreiras não tarifárias que afetam o comércio em áreas prioritárias, incluindo itens como a simplificação dos requisitos regulatórios e aprovações para exportações dos EUA, tais como produtos farmacêuticos e dispositivos médicos.

Nas próximas semanas, os EUA trabalharão com esses países para finalizar os acordos, preparar os documentos para assinatura e realizar formalidades domésticas antes da entrada em vigor dos acordados, disse a Casa Branca.