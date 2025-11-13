Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Estoques de petróleo nos EUA sobem 6,413 milhões de barris, aponta DoE

Estoques de petróleo nos EUA sobem 6,413 milhões de barris, aponta DoE

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Os estoques de petróleo nos Estados Unidos subiram 6,413 milhões de barris, a 427,581 milhões de barris na semana passada, informou o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês). Analistas consultados pelo The Wall Street Journal projetavam alta de 400 mil barris.

Os estoques de gasolina cederam 945 mil barris, a 205,064 milhões de barris, recuo menos intenso que o projetado, de 2 milhões de barris. Já os estoques de destilados caíram 637 mil barris, a 110,909 milhões de barris, menos que a queda esperada de 1,5 milhão de barris.

A taxa de utilização da capacidade das refinarias subiu de 86% a 89,4%, ante expectativa de alta menor, a 86,6%.

Os estoques de petróleo no centro de distribuição de Cushing tiveram queda de 346 mil barris, a 22,519 milhões de barris. A produção média diária de petróleo subiu para 13,862 milhões de barris na semana. Fonte: Dow Jones Newswires.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar