Estoques de petróleo nos EUA sobem 6,413 milhões de barris, aponta DoE

Os estoques de petróleo nos Estados Unidos subiram 6,413 milhões de barris, a 427,581 milhões de barris na semana passada, informou o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês). Analistas consultados pelo The Wall Street Journal projetavam alta de 400 mil barris.

Os estoques de gasolina cederam 945 mil barris, a 205,064 milhões de barris, recuo menos intenso que o projetado, de 2 milhões de barris. Já os estoques de destilados caíram 637 mil barris, a 110,909 milhões de barris, menos que a queda esperada de 1,5 milhão de barris.