EPE e empregados em greve terão audiência de conciliação em 18 de novembro

O Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro (Senge-RJ) informou que a primeira audiência de conciliação entre a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e seus funcionários em greve foi marcada para o próximo dia 18. O encontro acontece após a Senge-RJ entrar com pedido de mediação ao Tribunal do Trabalho do Rio de Janeiro (TRT-RJ). Segundo o diretor de Negociação Coletiva do Senge-RJ, Felipe Araújo, a greve, que entrou nesta quinta-feira, 13, no seu 24º. dia continua.

Assim como outras estatais que dependem do Orçamento do governo, a direção da EPE propôs aos seus empregados reajuste de 80% pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), no primeiro ano do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), e 100% do INPC no segundo ano para os empregados concursados. Os cargos comissionados não teriam nenhum reajuste no primeiro ano e cerca de 3% no segundo ano. "Além do reajuste, que pela proposta, fica abaixo da inflação, queremos avanços em alguns benefícios, e um plano de cargos e salários", disse Araújo mais cedo à Broadcast, Sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. O mercado tem acompanhado a greve da EPE pelo impacto que uma greve de longo prazo possa ter no Leilão de Reserva de Capacidade (LRCAP), previsto para março de 2026. Segundo a EPE, todos os esforços serão feitos para que o leilão não atrase.