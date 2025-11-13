Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dólar cai com fim do shutdown nos EUA, além da alta de moedas emergentes e commodities

Dólar cai com fim do shutdown nos EUA, além da alta de moedas emergentes e commodities

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O dólar opera em baixa, pressionado pela valorização de moedas emergentes ligadas a commodities em meio à alta do petróleo e do minério de ferro e após o fim da paralisação do governo dos EUA que durou 43 dias, a maior da história.

Os dados fracos das vendas no varejo no Brasil podem não mudar as apostas de Selic estável neste ano, assegurando a atratividade do carry trade local, mas pode apoiar maior expectativa de início do ciclo de cortes em janeiro, a ver.

Entre as commodities, o minério de ferro avançou 0,26% na bolsa de Dalian, na China. Já o petróleo sobe em torno de 0,70% no exterior. Os juros futuros rondam os ajustes anteriores após os resultados do varejo mais fracos, enquanto o avanço dos retornos dos Treasuries serve de contraponto.

As vendas do varejo restrito caíram 0,3% em setembro ante agosto, segundo o IBGE, mas avançaram 0,8% na comparação anual. O resultado mensal ficou abaixo da mediana das estimativas (+0,3%). No ano, o setor acumula alta de 1,5% e, em 12 meses, de 2,1%. Já o varejo ampliado - que inclui veículos, materiais de construção e atacado alimentício - cresceu 0,2% no mês, acima da mediana das estimativas (0,1%), e 1,1% ante setembro de 2024. No acumulado do ano, há recuo de 0,3%, enquanto em 12 meses o avanço é de 0,7%, estabilidade ante o resultado de agosto.

O Grupo Latam Airlines cancelou 173 voos entre 12 e 17 de novembro devido à greve de um sindicato de pilotos no Chile, afetando cerca de 20 mil passageiros.

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira nova fase da Operação Sem Desconto, que apura desvios de aposentadorias do INSS. São cumpridos dez mandados de prisão e medidas cautelares, além de 63 mandados de busca e apreensão em 15 estados e no Distrito Federal.

A Comissão Europeia abriu uma investigação formal para apurar se o Google violou a Lei de Mercados Digitais (DMA) ao rebaixar sites e conteúdos de veículos de mídia nos resultados de busca.

A taxa de desemprego permaneceu estável em 24 dos 32 países da OCDE em setembro ante agosto, segundo relatório divulgado nesta quinta-feira (13). A Coreia do Sul atingiu mínima histórica de 2,5% e a Espanha foi a única com desemprego de dois dígitos, em 10,5%.

Os novos empréstimos na China caíram fortemente em outubro, somando 220 bilhões de yuans (US$ 31 bilhões), bem abaixo dos 1,29 trilhão de setembro e das expectativas de 440 bilhões, segundo o Banco Central (PBoC). O resultado indica fraqueza na demanda por crédito.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar