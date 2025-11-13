Diretor de Conselho dos EUA reafirma queda do PIB e defende corte de juros pelo Fed em dezembro

O diretor do Conselho Econômico Nacional dos Estados Unidos, Kevin Hassett, reafirmou que o Produto Interno Bruto (PIB) americano deve cair no quarto trimestre deste ano, devido à paralisação do governo, em entrevista para a Fox News nesta quinta-feira, 13. Segundo ele, o crescimento pode ficar no nível de 1,5%.

Sobre o shutdown, ele disse que o relatório de empregos será recebido "pela metade". "Receberemos a parte referente aos empregos, não a taxa de desemprego referente a um mês devido à paralisação", explicou.