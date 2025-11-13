Cyrela tem lucro líquido de R$ 609 milhões no 3tri25, alta de 29% ante 3tri24

A Cyrela Brazil Realty apresentou lucro líquido de R$ 609 milhões no terceiro trimestre de 2025, aumento de 29% em relação ao mesmo período de 2024, de acordo com balanço publicado há pouco. O lucro foi impulsionado no período pelos ganhos nas vendas de ações da Cury, no valor de R$ 251 milhões. Outro destaque foi o avanço no faturamento com serviços financeiros, especialmente vindos da CashMe, fintech subsidiária.

A incorporadora também ampliou lançamentos e vendas nos últimos trimestres, com incremento da receita a manutenção da margem operacional em níveis elevados. A receita líquida totalizou R$ 2,128 bilhão, crescimento de 5% na mesma base de comparação anual. A margem bruta foi para 33%, baixa de 0,3 pp. A margem bruta ajustada (excluindo juros apropriados no custo) teve alta de 0,2 p.p, indo a 35,3%. Por sua vez, a margem líquida bateu em 28,6%, alta de 5,3 p.p. As despesas comerciais atingiram R$ 238 milhões, expansão de 40%, impulsionadas pelo maior volume de lançamentos e pelo desempenho de vendas. Por sua vez, as despesas gerais e administrativas foram de R$ 132 milhões, alta de 5%, explicado principalmente pelo crescimento das operações. A Cyrela reportou desembolsos de R$ 13 milhões com indenizações, recuo de 52% na comparação anual.

O resultado financeiro (saldo entre receitas e despesas financeiras) ficou positivo em R$ 57 milhões, montante 44% maior, refletindo uma maior receita financeira, decorrente principalmente das operações na fintech CashMe. A Cyrela reportou geração de caixa de R$ 423 milhões. A dívida líquida ajustada no fim do trimestre era de R$ 886 milhões, um aumento de 32% em um ano. A alavancagem (medida pela relação entre dívida líquida e patrimônio líquido) é de 8,2%, subida de 1,1 pp em um ano.

Operacional No terceiro trimestre, a Cyrela lançou 18 empreendimentos, que representam um valor geral de vendas (VGV) de R$ 3,4 bilhões, alta de 38% na comparação anual. As vendas líquidas foram de R$ 2,4 bilhões, estáveis na comparação anual. "Mantivemos execução consistente de nossa estratégia de lançamentos e vendas no acumulado do ano", descreveu a administração, na sua apresentação de resultados. "Seguiremos priorizando projetos especiais, experiência do cliente diferenciada e resultados sustentáveis ao longo do ciclo".