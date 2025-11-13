Cemig encerra 3tri25 com lucro líquido de R$ 796,7 milhões, queda anual de 75,7%

A Cemig encerrou o terceiro trimestre deste ano com lucro líquido de R$ 796,7 milhões, queda de 75,7% ante igual etapa de 2024.

Já o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, na sigla em inglês) foi de R$ 1,50 bilhão no mesmo período, um valor 69,73% menor que o reportado no terceiro trimestre do ano passado. O Ebtida ajustado para o trimestre, por sua vez, ficou em R$ 1,47 bilhão, redução anual de 16,29%.