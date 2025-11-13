Brasil tinha 10 milhões de empresas e organizações formais ativas em 2023, mostra IBGE

O Brasil tinha 10 milhões de empresas e outras organizações formais ativas no ano de 2023, um crescimento de 6,3% em relação a 2022, segundo os dados das Estatísticas do Cadastro Central de Empresas (CEMPRE), divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Essas empresas somavam 66 milhões de trabalhadores ocupados em 31 de dezembro de 2023, sendo 52,6 milhões (79,8%) assalariados e 13,3 milhões (20,2%) na condição de sócios e proprietários.

Essas empresas pagaram R$ 2,6 trilhões em salários e outras remunerações, um crescimento de 7,5% em relação ao ano anterior. A média salarial foi de R$ 3.745,45 em 2023, um aumento real de 2% em relação a 2022, o equivalente a 2,8 salários mínimos. Do universo total de empresas, 7 milhões (70,2%) não possuíam trabalhadores assalariados, enquanto 3 milhões contavam com assalariados (29,8%). Nas empresas e organizações formais ativas, 54,5% do pessoal ocupado assalariado era formado por homens e 45,5% por mulheres. Eles foram maioria nos setores de Construção (87,4%) e Indústrias Extrativas (83,1%), enquanto as mulheres eram majoritárias em Saúde Humana e Serviços Sociais (75,0%) e Educação (67,7%). Os homens ganhavam, em média, R$ 3.993,26 em 2023, 15,8% a mais que o valor recebido pelas mulheres. Apesar da distância, essa diferença salarial era de 17% em 2022.

Os trabalhadores com ensino superior ganhavam, em média, R$ 7.489,16 em 2023, resultado três vezes maior do que o de ocupados sem esse nível de escolaridade, de R$ 2.587,52. Em 2023, 76,4% do pessoal ocupado assalariado não tinha cursado o ensino superior. Os salários médios mensais mais elevados foram registrados nas regiões Centro-Oeste e Sudeste (3,1 salários mínimos), seguidos do Sul (2,8 salários mínimos), Norte (2,6 salários mínimos) e Nordeste (2,2 salários mínimos). Entre as Unidades da Federação, o Distrito Federal apresentou o maior salário médio mensal, de 4,5 salários mínimos. Havia 11,3 milhões de unidades locais no País em 2023, 51,4% delas estavam no Sudeste.