Bolsas da Europa operam mistas, de olho em dados pós-shutdown, balanços e indicadores britânicos

São Paulo, 13/11/2025 - As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta quinta-feira, enquanto investidores se preparam para dados econômicos cruciais dos EUA - após o fim do shutdown do governo Trump - e avaliam balanços corporativos, além do modesto crescimento econômico do Reino Unido no último trimestre.

Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha alta marginal de 0,05%, a 584,50 pontos.

Durante a madrugada, o presidente dos EUA, Donald Trump, sancionou o projeto de lei que retoma o financiamento do governo americano, encerrando uma paralisação recorde de 43 dias e abrindo o caminho para a divulgação atrasada de uma série de dados econômicos fundamentais para que o Federal Reserve (Fed) decida sobre possíveis novos cortes de juros.

Da temporada de balanços, a Burberry saltava 3,8% em Londres, após a empresa britânica de artigos de luxo registrar avanço nas vendas de mesmas lojas pela primeira vez em dois anos. Por outro lado, a Siemens tombava 4,7% em Frankfurt, após o conglomerado industrial alemão decepcionar com lucro abaixo das expectativas.

No campo macroeconômico, as últimas notícias foram desanimadoras. No Reino Unido, o PIB cresceu apenas 0,1% no terceiro trimestre ante o segundo, menos do que o esperado. Além disso, a produção industrial britânica sofreu queda de 2% em setembro, bem maior do que se previa.