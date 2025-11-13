Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Europa fecham em queda com cautela sobre novos dados dos EUA após fim de shutdown

Bolsas da Europa fecham em queda com cautela sobre novos dados dos EUA após fim de shutdown

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

As bolsas da Europa fecharam em queda nesta quinta-feira, 13, em meio ao aumento da cautela dos investidores antes da iminente divulgação de novos dados econômicos dos Estados Unidos, que poderão expor sinais de fraqueza após o fim do shutdown do governo americano. O clima negativo se intensificou com balanços corporativos decepcionantes e indicadores abaixo do esperado no Reino Unido.

Em Londres, o FTSE 100 caiu 1,05%, a 9.807,68 pontos. Em Frankfurt, o DAX recuou 1,39%, a 24.042,91 pontos. Em Paris, o CAC 40 teve queda de 0,11%, a 8.232,49 pontos. Em Milão, o FTSE MIB caiu 0,08%, a 44.755,36 pontos. Em Madri, o Ibex 35 perdeu 0,23%, a 16.577,40 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 subiu 0,26%, a 8.315,49 pontos. As cotações são preliminares.

Nesta quinta, o presidente do Federal Reserve (Fed) de Minneapolis, Neel Kashkari, afirmou que a economia americana segue enviando "sinais contraditórios", diante da perda de força do mercado de trabalho e da inflação ainda persistente. Já a presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, avaliou que o país entrou em 2025 "em um bom lugar", mas reconheceu que as incertezas sobre tarifas e imigração "ainda não voltaram a níveis normais".

No pregão europeu, Siemens despencou 9,35% após divulgar uma previsão de lucros abaixo do esperado, e Novo Nordisk recuou 0,8% com o anúncio de uma emissão de títulos para financiar a compra da Akero Therapeutics. O grupo de private equity 3i despencou 17,42% após adotar tom mais cauteloso sobre o futuro, e a Deutsche Telekom recuou 0,15% mesmo após elevar projeção de lucro. Por outro lado, Merck subiu 6,2% ao superar estimativas, e Burberry fechou em queda de 2,05% mesmo com o primeiro aumento nas vendas em dois anos.

No campo macroeconômico, o PIB do Reino Unido cresceu apenas 0,1% no terceiro trimestre, e a produção industrial caiu 2% em setembro, ambos abaixo das expectativas. Já a zona do euro surpreendeu com alta de 0,2% na produção industrial.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar