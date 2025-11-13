Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Ásia fecham em alta após Trump sancionar fim do shutdown

Autor Agência Estado
Por Sergio Caldas

São Paulo, 13/11/2025 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta quinta-feira, após o presidente dos EUA, Donald Trump, sancionar o projeto de lei que retoma o financiamento do governo americano, encerrando uma paralisação recorde de 43 dias.

O índice japonês Nikkei subiu 0,43%, a 51.281,83 pontos, com a ajuda de ações financeiras e ligadas a metais, mas o Softbank Group caiu 3,38%, em seu segundo dia consecutivo de queda, após a empresa japonesa de investimentos em tecnologia revelar, na terça-feira (11), que vendeu toda a sua participação na americana Nvidia por US$ 5,8 bilhões.

Em outras partes da Ásia, o sul-coreano Kospi avançou 0,49% em Seul, a 4.170,63 pontos, e o Hang Seng registrou ganho de 0,56% em Hong Kong, a 27.073,03 pontos, enquanto o Taiex destoou e caiu 0,16% em Taiwan, a 27.903,56 pontos.

Na China continental, prevaleceu o apetite por risco: o Xangai Composto teve alta de 0,73%, a 4.029,50 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto, de 1,53%, a 2.546,14 pontos.

O fim do chamado shutdown nos EUA, que era aguardado desde o começo da semana, abre o caminho para a divulgação atrasada de uma série de dados econômicos fundamentais para que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) decida sobre possíveis novos cortes de juros.

No fim da noite de hoje, estão previstos indicadores mensais da indústria e do varejo chineses.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho pelo terceiro pregão seguido, com baixa de 0,52% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.753,40 pontos.

