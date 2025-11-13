Autoridades saúdam acordo entre EUA e Argentina que prevê menos tarifas e mais mercados

"O presidente Javier Milei reafirma seu compromisso de continuar trabalhando junto ao presidente Donald Trump no aprofundamento dessa nova etapa de cooperação econÔmica e estratégica", diz o comunicado argentino.

Autoridades na Argentina saudaram o acordo anunciado pelos Estados Unidos com o país nesta quinta-feira, 13. Em comunicado, o governo de Javier Milei disse que o acordo ampliará significativamente o acesso da carne bovina argentina ao mercado americano.

O ministro de Relações Exteriores e Comércio Internacional da Argentina, Pablo Quirno, disse, em registro no X, que o acordo cria as condições para o aumento dos investimentos dos Estados Unidos no país e inclui a redução de tarifas para indústrias importantes, aumentando o comércio bilateral entre ambos os países.

O ministro do Interior argentino, Diego Santilli, caracterizou o acordo como histórico, "com menos tarifas e mais mercados" para o país seguir crescendo.

Segundo nota publicada mais cedo pela Casa Branca, a Argentina fornecerá acesso preferencial ao mercado para exportações de bens dos EUA, incluindo certos medicamentos, produtos químicos, maquinário, produtos de tecnologias da informação, equipamentos médicos, veículos automotores e uma ampla gama de produtos agrícolas.

"Os Estados Unidos continuam sendo o parceiro mais confiável e transparente da Argentina - em investimentos, transição energética e estabilidade macroeconômica", disse o embaixador dos Estados Unidos na Argentina, Peter Lamelas, também no X.