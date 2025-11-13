Alta de commodities é incapaz de animar Ibovespa, em meio à queda em NY e fraqueza da PMC

A valorização das commodities é insuficiente para impulsionar o Ibovespa no começo do pregão desta quinta-feira, 13. Em Nova York, os índices futuros caem, mesmo após o fim da paralisação do governo do presidente dos EUA, Donald Trump. O principal indicador da B3 iniciou a sessão aos 157.632,99 pontos, com variação zero, cedeu 0,15%, para a mínima de 157.404,20 pontos, e depois avançou 0,44%, na máxima em 158.319,14 pontos. Às 11h12, subia 0,09%, aos 157.769,07 pontos.

"Um realização seria natural e seria até saudável, ainda mais pelo tanto de altas que registrou, foram 15 valorizações seguidas", diz Kevin Oliveira, sócio e advisor da Blue3. Ainda assim, ele acredita que a tendência continua positiva para o Índice Bovespa, diante de sinais de desinflação no mundo, principalmente pelo petróleo, que ontem despencou, e consequente afrouxamento monetário global. A reabertura do governo Trump é bem vista por analistas, pois pode abrir caminho para a divulgação atrasada de uma série de dados econômicos do país, fundamentais para a execução da política monetária do Federal Reserve (Fed). Porém, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) e o relatório de empregos, o payroll, dos Estados Unidos de outubro podem "nunca ser divulgados". Segundo Marcos Praça, diretor de Análise na Zero Markets Brasil, o fim do shutdown é algo positivo, embora a retomada dos trabalhos dos servidores dos EUA vai demorar semanas. Além disso, a não divulgação do PCE e do payroll do mês passado gera incerteza, sugerindo que os números seriam ruins e que, por isso, podem não ser informados. Os investidores avaliam as vendas do varejo de setembro no Brasil, e esperam com certo otimismo a reunião de hoje do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, com o secretário de Estado americano, Marco Rubio, em Washington, para negociar as tarifas comerciais (19h de Brasília). Balanços como Banco do Brasil também ficam no radar.

"A reunião presencial entre eles gera expectativa positiva, para resolver o tarifaço num cenário em que o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, adiantou que o governo americano anunciará alívios tarifários sobre alguns produtos, como café e carne. O Brasil já vai para a reunião com a porta aberta pelos EUA", diz Praça. Mias cedo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou a Pesquisa Mensal de Comércio (PMC). As vendas do comércio varejista caíram 0,3% em setembro ante agosto, ficando pior do que a mediana de alta de 0,3% das projeções. Quanto ao varejo ampliado, que inclui as atividades de material de construção, de veículos e de atacado alimentício, as vendas subiram 0,2% em setembro ante agosto. O resultado veio pouco acima da mediana de 0,1%. Entre as commodities, o minério de ferro avançou 0,26% na bolsa de Dalian, na China. Já o petróleo sobe em torno de 0,90% no exterior. Vale subia 0,43% e Petrobras, 0,87%.