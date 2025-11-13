AIE prevê superávit crescente de petróleo com avanço dos estoques globais

No entanto, a agência também ajustou para cima suas previsões de crescimento da oferta, para 3,1 milhões de bpd e 2,5 milhões de bpd, respectivamente, ante estimativas anteriores de 3 milhões e 2,4 milhões de bpd.

Os mercados de petróleo estão ficando cada vez mais desequilibrados, com os estoques globais em contínua alta e um excedente ainda maior projetado para este ano, segundo a Agência Internacional de Energia (AIE). Em relatório mensal divulgado nesta quinta-feira, 13, a AIE elevou sua projeção para a alta na demanda global por petróleo em 2025, de 710 mil barris por dia (bpd) para 788 mil bpd, e também para o próximo ano, de 699 mil bpd para 770 mil bpd.

"O equilíbrio do mercado global de petróleo está se tornando cada vez mais desigual, à medida que a oferta mundial avança enquanto o crescimento da demanda permanece modesto em relação aos padrões históricos", disse a AIE.

"Ao mesmo tempo, os riscos para as projeções permanecem abundantes, com repercussões econômicas ainda incertas da recente turbulência tarifária e do shutdown do governo dos EUA, além de impactos das novas sanções contra a Rússia que ainda precisam ficar claros," ponderou a agência.

As últimas previsões da AIE sugerem que a oferta pode superar a demanda em 2,4 milhões de bpd este ano e em 4 milhões de bpd no próximo. Fonte: Dow Jones Newswires.

