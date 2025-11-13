Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

AIE prevê superávit crescente de petróleo com avanço dos estoques globais

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

Os mercados de petróleo estão ficando cada vez mais desequilibrados, com os estoques globais em contínua alta e um excedente ainda maior projetado para este ano, segundo a Agência Internacional de Energia (AIE). Em relatório mensal divulgado nesta quinta-feira, 13, a AIE elevou sua projeção para a alta na demanda global por petróleo em 2025, de 710 mil barris por dia (bpd) para 788 mil bpd, e também para o próximo ano, de 699 mil bpd para 770 mil bpd.

No entanto, a agência também ajustou para cima suas previsões de crescimento da oferta, para 3,1 milhões de bpd e 2,5 milhões de bpd, respectivamente, ante estimativas anteriores de 3 milhões e 2,4 milhões de bpd.

"O equilíbrio do mercado global de petróleo está se tornando cada vez mais desigual, à medida que a oferta mundial avança enquanto o crescimento da demanda permanece modesto em relação aos padrões históricos", disse a AIE.

"Ao mesmo tempo, os riscos para as projeções permanecem abundantes, com repercussões econômicas ainda incertas da recente turbulência tarifária e do shutdown do governo dos EUA, além de impactos das novas sanções contra a Rússia que ainda precisam ficar claros," ponderou a agência.

As últimas previsões da AIE sugerem que a oferta pode superar a demanda em 2,4 milhões de bpd este ano e em 4 milhões de bpd no próximo. Fonte: Dow Jones Newswires.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

