Volume de serviços prestados avança 0,6% em setembro ante agosto, mostra IBGE

O volume de serviços prestados subiu 0,6% em setembro ante agosto, na série com ajuste sazonal, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, informou nesta quarta-feira, 12, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na comparação com setembro de 2024, houve avanço de 4,1% em setembro, já descontado o efeito da inflação.

A taxa acumulada no ano, que tem como base de comparação o mesmo período do ano anterior, foi positiva em 2,8%. No acumulado em 12 meses, houve alta de 3,1%, ante alta também de 3,1% até agosto. A receita bruta nominal do setor de serviços subiu 0,6% em setembro ante agosto. Na comparação com setembro de 2024, houve avanço de 8,4% na receita nominal. Atividades

De acordo com o IBGE, três das cinco atividades de serviços registraram ganhos na passagem de agosto para setembro. Os serviços prestados às famílias recuaram 0,5%, enquanto os serviços de informação e comunicação subiram 1,2%. Houve recuo de 0,6% em serviços profissionais, administrativos e complementares e alta de 1,2% em transportes. Outros serviços, por sua vez, registraram avanço de 1,6% em setembro.