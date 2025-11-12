Vittia: Lucro líquido ajustado sobe 11,9% no 3tri25, para R$ 51,3 milhões

A Vittia registrou lucro líquido ajustado de R$ 51,3 milhões no terceiro trimestre de 2025, crescimento de 11,9% em relação ao mesmo período de 2024. A receita líquida subiu 5%, para R$ 325 milhões, enquanto o Ebitda ajustado avançou 0,4%, para R$ 83,5 milhões. Os números vieram em um período marcado por atrasos na comercialização de defensivos agrícolas no País. No acumulado de nove meses, porém, a companhia teve resultados mais fracos. O lucro ajustado somou R$ 28,2 milhões, queda anual de 2,7%, enquanto o Ebitda ajustado recuou 3,3%, para R$ 69,6 milhões. A receita líquida acumulada foi de R$ 561,8 milhões, alta de 5,8%.

A geração de caixa operacional foi destaque no trimestre, com expansão de 130,1%. No acumulado do ano, o indicador somou R$ 105,9 milhões, avanço de 24,3% na comparação anual. A dívida líquida ficou em R$ 116,3 milhões, com alavancagem de 0,89 vez o Ebitda ajustado. "Mesmo diante de um ciclo complexo, marcado por um dos maiores atrasos na comercialização de defensivos da história recente, nossa estratégia se provou acertada", afirmou o CFO da empresa, Alexandre Frizzo, em nota. Por segmento, os fertilizantes de solo puxaram o crescimento, com receita de R$ 106,3 milhões no trimestre, alta de 35,1% ante o terceiro trimestre de 2024. No acumulado do ano, essa linha atingiu R$ 184,6 milhões, avanço de 32,9%. As soluções biológicas e naturais tiveram receita de R$ 108,8 milhões no período, crescimento de 12,6%. Nos nove meses, o segmento somou R$ 182,5 milhões, expansão de 2,7%. Já os fertilizantes foliares e produtos industriais recuaram 18,1% no trimestre, para R$ 109,8 milhões. No acumulado de janeiro a setembro, o segmento totalizou R$ 194,8 milhões, queda de 9,1%.