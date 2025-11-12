Ultrapar: lucro líquido é de R$ 772 mi no 3tri25, alta de 11% ante o 3tri24
A Ultrapar apresentou lucro líquido de R$ 772 milhões no terceiro trimestre de 2025, com alta de 11% sobre o mesmo período de 2024. A companhia avalia que esse indicador mostra o maior resultado operacional da empresa e o reconhecimento de créditos fiscais extemporâneos, que foram parcialmente compensados por maiores despesas financeiras e aumento de depreciação e amortização.
Em relação ao segundo trimestre de 2025, houve redução de 33%, explicada pelo menor volume de créditos fiscais extemporâneos reconhecidos e aumento nas despesas financeiras.
O Ebitda ajustado, por sua vez, foi de R$ 1,946 bilhão, com alta de 27%. O mesmo indicador no conceito recorrente foi de R$ 1,783 bilhão, com alta de 18% na mesma base de comparação. A Ultrapar destaca, nessa linha do balanço, a consolidação do resultado da Hidrovias e o melhor resultado da Ultragaz, parcialmente compensados pelo menor Ebitda da Ipiranga e da Ultracargo.
Já a receita líquida foi de R$ 37,088 bilhões, com alta de 5%. Segundo a companhia, esse indicador reflete a maior receita da Ipiranga e da Ultragaz e a consolidação do resultado da Hidrovias a partir de maio de 2025.