Ultrapar: lucro líquido é de R$ 772 mi no 3tri25, alta de 11% ante o 3tri24

A Ultrapar apresentou lucro líquido de R$ 772 milhões no terceiro trimestre de 2025, com alta de 11% sobre o mesmo período de 2024. A companhia avalia que esse indicador mostra o maior resultado operacional da empresa e o reconhecimento de créditos fiscais extemporâneos, que foram parcialmente compensados por maiores despesas financeiras e aumento de depreciação e amortização.

Em relação ao segundo trimestre de 2025, houve redução de 33%, explicada pelo menor volume de créditos fiscais extemporâneos reconhecidos e aumento nas despesas financeiras.