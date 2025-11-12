Trump espera assinar projeto para colocar fim a shutdown ainda hoje, diz Casa Branca

A secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou nesta quarta-feira, 12, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, espera assinar ainda na noite de hoje o projeto de lei que permitirá o financiamento para que a as atividades federais do país sejam reabertas.

A Câmara dos EUA pode votar ainda hoje o projeto de lei para liberar os recursos e colocar fim do shutdown do governo, que represou uma série de dados econômicos fundamentais para a política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).