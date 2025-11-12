Transporte de passageiros cresce 0,4% e o de cargas sobe 0,7% em setembro ante agosto, diz IBGE

O transporte de passageiros cresceu 0,4% na passagem de agosto para setembro, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com o resultado, o transporte de passageiros opera 10,3% acima do nível de fevereiro de 2020, no pré-pandemia. O segmento, por outro lado, ainda opera 15,2% aquém do pico alcançado em fevereiro de 2014.

Já o transporte de cargas teve alta de 0,7% na passagem de agosto para setembro, quinto resultado positivo consecutivo. O segmento opera 3,3% abaixo do ponto mais alto da série, de julho de 2023, mas segue agora 39,7% acima do nível pré-pandemia. Na comparação com setembro de 2024, o transporte de passageiros teve alta de 10,2%, o 13º resultado seguido. Já no segmento de cargos, o avanço na base interanual foi de 5,5%, quinta alta seguida. Atividades turísticas Na mesma pesquisa do IBGE, o agregado especial de Atividades turísticas cresceu 0,1% em setembro ante agosto. Com esse resultado, o segundo positivo na sequência, o segmento de turismo se encontra 11,5% acima do nível de fevereiro de 2020 , mas 2% abaixo do ápice da sua série histórica, de dezembro de 2024.