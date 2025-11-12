Títulos do Tesouro dos EUA estão mais líquidos e robustos do que nunca, diz secretário

Durante conferência, Bessent ressaltou que o Tesouro norte-americano está "comprometido em proteger os títulos do Tesouro como o principal referencial mundial de estabilidade, mantendo a taxa livre de risco baixa". Ele reiterou que os tamanhos dos leilões de títulos provavelmente não precisarão ser alterados nos próximos trimestres, indicando estabilidade na estratégia de financiamento.

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou nesta quarta-feira que o mercado de títulos do país "está mais líquido e robusto do que nunca" e segue sendo "o de melhor desempenho entre as economias desenvolvidas em 2025". Segundo ele, a demanda por Treasuries "está mais forte do que nunca", com negociações diárias em torno de US$ 1 trilhão.

De acordo com o secretário, a atual capacidade de captação, combinada à forte demanda por T-bills, oferece "flexibilidade para administrar as necessidades de endividamento futuras". Ele acrescentou que o Tesouro "ajustará gradualmente a emissão nos leilões para evitar perturbações no mercado".

Bessent também defendeu reformas na proporção suplementar de alavancagem aprimorada (enhanced supplementary leverage ratio ou eSLR), que, segundo ele, podem aumentar a demanda por títulos do Tesouro. A eSLR é um indicador regulatório utilizado para garantir que os grandes bancos mantenham capital suficiente para cobrir seus riscos.

O secretário destacou ainda que as operações de recompra na ponta longa da curva estão sendo ampliadas e que o conjunto de contrapartes será expandido no primeiro semestre de 2026. "Mudanças lentas são fundamentais para o endividamento de longo prazo", concluiu.

O secretário explicou ainda que os T-bills funcionam como um "amortecedor" quando as necessidades de financiamento mudam rapidamente, mas ressaltou que "regular e previsível não significa ausência de mudanças nas vendas". Ele disse que o Tesouro poderá ajustar a estratégia "se a demanda estrutural por dívida evoluir" e observou que o mercado de stablecoins pode crescer dez vezes até 2030, a partir dos atuais US$ 300 bilhões.