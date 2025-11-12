Tarifas sob julgamento: EUA avaliam alternativas para o caso de derrota na Suprema Corte

O diretor do Conselho Econômico Nacional dos Estados Unidos, Kevin Hassett, afirmou nesta quarta-feira, 12, que o governo avalia alternativas para manter as tarifas em vigor, caso a Suprema Corte decida contra a Casa Branca no processo que discute a legalidade das medidas. "Estamos analisando opções e autoridades alternativas se a Suprema Corte decidir contra o governo no caso das tarifas", disse. A Constituição americana atribui ao Congresso o poder de instituir impostos, porém, o presidente Donald Trump afirmou que uma lei de 1977 o concedia autoridade para impor tarifas de forma unilateral em situações de emergência.

Segundo Hassett, entre as possibilidades, em caso de derrota na Suprema Corte, está o uso das seções 301 e 122 das leis comerciais americanas. A seção 301 - utilizada para uma investigação aberta contra o Brasil, em julho - permite impor tarifas a países considerados culpados de práticas comerciais desleais, enquanto a seção 122 autoriza medidas temporárias de ajuste de balanço de pagamentos. Ele afirmou que eventuais efeitos de custos das tarifas "são um ajuste de nível, não um fator inflacionário" e disse esperar uma queda expressiva nos preços de produtos importados. "Espero ver uma grande redução no preço dos bens importados da China e de outros países", declarou. O que se discute Em abril, Trump anunciou tarifas sobre importações provenientes de mais de cem parceiros comerciais, justificando a medida como necessária para reduzir o déficit comercial do país.