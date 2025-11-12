Serviços atingem novo nível recorde e estão 19,5% acima do pré-pandemia, revela IBGE

Com a alta de 0,6% no volume de serviços prestados no País em setembro ante agosto, o setor atingiu novo nível recorde. Também funcionava em setembro em patamar 19,5% superior ao de fevereiro de 2020, antes do agravamento da crise sanitária no País motivado pela covid-19. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e foram divulgados nesta quarta-feira, 12.

O resultado divulgado nesta quarta-feira marcou a oitava alta seguida da PMS na margem. Nesse período, o setor acumula uma alta de 3,3%.