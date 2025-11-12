Senado aprova Severino Neto para diretoria da ANTT
O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira, 12, por 55 a 1, a indicação de Severino Medeiros Ramos Neto para exercer o cargo de diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A votação foi secreta. Agora, a nomeação deverá ser feita no Diário Oficial da União.
Severino Neto foi indicado para a vaga de Guilherme Theo Rodrigues da Rocha Sampaio, que assumiu em setembro o cargo de diretor-geral da ANTT.
Gonet e outras indicações
O Senado ainda avaliará nesta quarta a recondução de Paulo Gonet como procurador-geral da República. Caso aprovado, ele ficará mais dois anos no cargo. Na fila, há também os seguintes nomes:
- Renata Lúcia Medeiros (ouvidora) - Agência Nacional de Águas (ANA);
- Gustavo Afonso Sabóia Vieira (conselheiro) - Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP);
- Jaceguara Dantas da Silva (conselheira) - Conselho Nacional de Justiça (CNJ);
- Fábio Francisco Esteves (conselheiro) - Conselho Nacional de Justiça (CNJ);
- Thiago Roberto Morais Diaz (conselheiro) - Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP);
- Daiane Nogueira de Lira (conselheira) - Conselho Nacional de Justiça (CNJ);
- Edvaldo Nilo de Almeida (conselheiro) - Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).