Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Senado aprova Severino Neto para diretoria da ANTT

Senado aprova Severino Neto para diretoria da ANTT

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira, 12, por 55 a 1, a indicação de Severino Medeiros Ramos Neto para exercer o cargo de diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A votação foi secreta. Agora, a nomeação deverá ser feita no Diário Oficial da União.

Severino Neto foi indicado para a vaga de Guilherme Theo Rodrigues da Rocha Sampaio, que assumiu em setembro o cargo de diretor-geral da ANTT.

Gonet e outras indicações

O Senado ainda avaliará nesta quarta a recondução de Paulo Gonet como procurador-geral da República. Caso aprovado, ele ficará mais dois anos no cargo. Na fila, há também os seguintes nomes:

- Renata Lúcia Medeiros (ouvidora) - Agência Nacional de Águas (ANA);

- Gustavo Afonso Sabóia Vieira (conselheiro) - Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP);

- Jaceguara Dantas da Silva (conselheira) - Conselho Nacional de Justiça (CNJ);

- Fábio Francisco Esteves (conselheiro) - Conselho Nacional de Justiça (CNJ);

- Thiago Roberto Morais Diaz (conselheiro) - Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP);

- Daiane Nogueira de Lira (conselheira) - Conselho Nacional de Justiça (CNJ);

- Edvaldo Nilo de Almeida (conselheiro) - Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar