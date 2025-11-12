PagBank anuncia Carlos Mauad como CEO no lugar de Alexandre Magnani a partir de janeiro -
O PagBank anunciou nesta quarta-feira, 12, que o atual COO do banco digital, Carlos Mauad, assumirá a função de CEO a partir de 1º de janeiro do ano que vem.
Mauad substituirá Alexandre Magnani, que será indicado para compor o Conselho de Administração da companhia.
Já o atual chefe de relações com investidores (RI), Gustavo Sechin, passará a ocupar a posição de CFO, no lugar de Artur Schunk, que também vai para o Conselho.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente