Ouro fecha em alta de 2% com expectativa de corte de juros e de fim do shutdown nos EUA

O ouro fechou em alta de 2% nesta quarta-feira, 12, sustentado por esperança de cortes de juros nos Estados Unidos e pela expectativa de reabertura do governo norte-americano após o Congresso avançar com o projeto orçamentário que pode encerrar a paralisação mais longa da história. Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o contrato de ouro para dezembro fechou em alta de 2,36%, a US$ 4.213,6 por onça-troy, após renovar maior nível desde 21 de outubro durante a sessão.

A recuperação do acesso aos dados oficiais, interrompidos durante o shutdown, deve "trazer mais clareza para as decisões futuras de política monetária", avaliou Soojin Kim, do MUFG. O enfraquecimento do mercado de trabalho também reforçou as apostas em juros mais baixos, favorecendo o metal, que não oferece rendimento. "Os investidores acreditam que os dados mostrarão números econômicos mais fracos, o que levaria o Federal Reserve (Fed) a cortar as taxas de juros em dezembro", afirmou Jim Wyckoff, analista sênior da Kitco Metals. O metal acumula valorização de cerca de 56% em 2025, apoiado em compras de bancos centrais e na busca por proteção diante das incertezas globais. Ainda assim, analistas têm destacado que o movimento recente não decorre de fuga do dólar. "O rali dos metais preciosos não é uma saída do dólar, mas um sintoma de políticas fiscais profundamente desequilibradas, especialmente na zona do euro", avaliou Robin Brooks, ex-economista-chefe do IIF.