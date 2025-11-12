Opep mantém previsões para crescimento do PIB global em 2025 e 2026

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) manteve sua previsão para a alta do Produto Interno Bruto (PIB) global em 2025, em 3%, segundo relatório mensal divulgado nesta quarta-feira, 12. Para 2026, a projeção de avanço da economia global também ficou inalterada, em 3,1%.

No caso do PIB dos EUA, a Opep continua esperando acréscimos de 1,8% este ano e de 2,1% no próximo.